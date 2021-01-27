شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات مدينة القنطرة شرق ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس احمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا بحضور العميد محمد يوسف ربيع ممثل الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة القناه لمياه الشرب والصرف الصحى ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية ومنسقي وحدة حياة كريمة وذلك لمناقشة وأستعراض كافة أحتياجات قرى مركز ومدينة القنطرة شرق التي تخص الخطة الأستثمارية وقطاع البيئة والمشروعات وكافة المرافق التي تؤهل المواطن لحياة كريمة.

يأتي ذلك أستكمالا لسلسة الأجتماعات والبيانات التي تستوفيها المحافظة لمبادرة حياة كريمة لسرعة البدء في تطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوي الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ونيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وخلال الأجتماع تم مناقشة وأستعراض آليات الخطوات التنفيذية لتطوير البنيه التحية للقرى والتي أستعرض بها عدد من المديريات الخدمية والشركات أحتياجاتهم لتطوير البنية التحتية وتضمنت مضاعفة التصرفات لأستكمال أعمال محطات مياة الشرب والصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة، وأحتياجات الغاز لتغطية 14 قرية ضمن القرى المدرجه بالخطة، وعرض الشركة المصرية للأتصالات لخطتهم لتقديم خدمة مناسبة للقرى.

كما ناقش نائب المحافظ وممثل الهيئة الهندسية أحتياجات القري من الأسكان والتي تتضمن دراسة وعرض إنشاء 60 وحدة سكنيه بكل قرية، وناقش ممثل هيئة الأسعاف دراسة إنشاء مركز تطوير وتدريب متطور لحالات الامراض المزمنة القلبية والتنفسية وخلافه من الأمراض المزمنة التي تحتاج لأسعافات سريعه وإنشاء نقط إسعاف للوصول بأسرع وقت ممكن في الحالات الطارئة لأسعاف المرضى.

كما تم مناقشة ودراسة ومقترحات كلا من الأوقاف والتربيه والتعليم والشباب والرياضة لرفع كفاءة بعض المنشآت وإنشاء أخرى حسب أحتياجات كل قرية، كما تم أستعراض متطلبات مديرية الري لإنشاء 4 كباري مع مراعاة المشروعات القائمه والأحتياجات والمشروعات الأخرى التي سيتم أدراجها.

وأكد نائب المحافظ على تضافر كافة جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

يذكر أن القرى المدرجة هي: الأبطال، التقدم، جلبانة، ميت أبوالكوم الجديدة، الإسماعيلية شرق 6، التل الأحمر، العزبة، السلام الجديدة، بوابه القنطرة، بئر أبوعروق، بير حبيطة، جبل أم خشيب، كتيب حبيشي، حض أبوسعادة، بير مدكور.