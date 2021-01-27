شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «كلنا واحد مجتمع مدنى رقمي» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من داخل ديوان عام محافظة الأقصر مبادرة «كلنا واحد مجتمع مدنى رقمى» التي تنظمها جمعية «صحبة الخير» للخدمات والرعاية بمشاركة الفنان عمرو يسرى، ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومندوبي وممثلي 10 جمعيات اهلية تغطي نطاق محافظة الأقصر بالكامل وممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

وتتضمن المبادرة تنظيم عدة فاعليات منها محاضرة عن الشمول المالى والتحول الرقمى وخطة الجمعية للمساهمة في الإسراع من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى للجمعيات الأهلية بجنوب الصعيد بدأ بمحافظة الاقصر.

وأكد نائب المحافظ اهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة الهيئات والمؤسسات معربا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة اوجه واشكال الدعم للتسهيل على تطبيق المنظومة في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مشيداً باهداف المبادرة والقائمين عليها.

فيما أشار محمود مجد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للخدمات والرعاية وهي جمعية مشهرة وخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور المجتمع المدني في مواكبة تحديات العصر باستخدام اليات الشمول المالى والتحول الرقمى لافتا إلى ان خطة الجمعية تعمل على تمكين الجمعيات الاهليه في عملية الشمول المالى والتحول الرقمى.