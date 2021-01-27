شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تواجه 50 دعوى تطالب بصرف «البدل» المتوقف للعاملين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ٥٠ دعوى قضائية للمطالبة بصرف البدل النقدي المتوقف للعاملين بالبحر الأحمر منذ ١٤ شهرا حيث رفضت وزارة البيئة تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية التي حصل عليها عدد من العاملين بجهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة.

وأكد العاملون المتضررون للمصري اليوم أنه بعد رفض ومماطلة وزارة البيئة في تنفيذ الأحكام القضائية لصالحنا قمنا بإقامة جنح قضائية مباشرة ضد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعدم تنفيذ 50 حكمًا قضائيًا نهائيًا بأحقيتهم بصرف البدل النقدي والذي يشمل بدل الوجبة والضريبة والمتوقف صرفه لهم منذ نوفمبر 2019 بما يعادل ٩٠٠ جنيه شهريا وذلك للعاملين في المحافظات النائية حيث تواجه وزيرة البيئة أحكام بالحبس والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.

وأكد المتضررون لـ"المصري اليوم" أن البدل النقدي جزء أساسي من المرتب الشهري، وأن البدل النقدي يحصل عليه مختلف العاملين بالبحر الأحمر إلا أنه توقف صرفه للعاملين بأجهزة وزارة البيئة في قطاع المحميات الطبيعية والذي يضم محميات وادي الجمال وجبل علبة والجزر الشمالية ومرسى علم، بالإضافة إلى الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة.

وناشد العاملون المتضررون من توقف صرف البدل النقدي وبدل الوجبة والضريبة بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوجيه وزير البيئة بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف مستحقاتهم المالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها بسبب انتشار فيروس كورونا.