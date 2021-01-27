شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 464 محضرًا ضد مخالفي قراء ارتداء الكمامة الطبية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تحرير 464 محضر ضد مواطنين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامة الفورية عليهم بالإضافة إلى فض 26 سوقًا على مستوى المراكز والمدن لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزائم لإقامتها في أماكن مغلقة وغلق 13 سنتر لمخالفتها القرارات جاء ذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة منذ منتصف شهر يناير الجاري.

وأكد المحافظ -بحسب بيان الأربعاء- على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الافراح مع التشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد الداودي المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وذويهم مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.