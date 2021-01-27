شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يشهد ختام تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على المهارات الحياتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، فعاليات اليوم الأخير بتدريب المهارات الحياتية الذي يستهدف الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين، والذي يتم عن طريق ورش عمل تدريبية (online) بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بمرافقة عبدالكريم لطفي، مدير عام التعليم العام.

وتواصل «القبيصي» عبر منصة منصة البث المباشر (webex) مع المتدربين بمختلف الإدارات التعليمية، واستمع إلى تقييمهم ورأيهم في التدريب وأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تم ملاحظتها في التدريب، ومن جانبهم عبر المتدربين عن سعادته بهذا التدريب وطالبوا بعقد دورات تدريبية في مناحي (تخصصهم)، وكذلك أبدوا استياءهم من تجاهلهم بتدريبات المنصات التعليمية واقتصار التدريبات فقط على المعلمين.

كما تابع القبيصي سلسلة تدريبات (المنصات) التي ينظمها المركز للمعلمين.