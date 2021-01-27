شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع اللوحات الإعلانية العشوائية وغير المرخصة في التل الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المستشار حمدي عبدالعليم شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أحمد الليثي، مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش، بشن حملة مكبرة قامت برفع جميع اللوحات الاعلانية غير المرخصة، التي تشكل خطرًا على أعمدة الانارة تؤدي إلى سقوطها في حال وجود رياح شديدة، حيث تمت إزالة الإعلانات والبنرات غير المرخصة وجاري الاستكمال بمدينة التل الكبير.

كما شدد رئيس المركز والمدينة -بحسب بيان الأربعاء- على التعامل بحسم أمام تلك الظاهرة ولم يسمح بتواجد أي لوحات عشوائية على أعمدة الإنارة إلا بعد الترخيص من الجهة المختصة بالإعلانات بالإدارة الهندسية وسداد الرسوم المقررة، وكإجراء احترازي لم يسمح بتركيب لوحات على الأعمدة.