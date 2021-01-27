شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلمانى على «إيناس عبدالدايم» بالجلسة العامة: لا نشعر بوجود الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وأكدوا خلال الجلسة العامة، الأربعاء، أن قصور الثقافة فى المحافظات تعانى معاناة شديدة، كما أن الوزارة لا دور لها وغائبة عن اهتمامات المواطن المصرى.

وقالت عبدالدائم إن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساسى للوزارة، وهناك تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى، فالثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة.

وأضافت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية، كما ترفع شعار بناء الإنسان المصرى أولا، وترسيخ الهوية الثقافية وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكرى والريادة الثقافية وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وعرضت «عبدالدايم» فيلما تسجيليا عن أنشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة وأهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التى أطلقتها الوزارة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الرئيس السيسى يؤمن بأن الثقافة والفن هى أساس بناء الإنسان المصرى والشخصية المصرية، وأن الرئيس يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التى نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.

وقالت إن الوازرة تعمل على مواجهة الفكر المتطرف، وهناك جهد مبذول من الوزارة لنبذ التطرف الفكرى، وفى مقدمتها تنفيذ 712 نشاطا متنوعا بتكلفة 96 مليون جنيه مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية فى إطار نبذ التطرف والعنف. وأضافت أن البرامج والفعاليات متعددة منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة «رؤية» التى تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعى لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، وسلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافى لأبناء المدن الحدودية وملتقى المرأة الحدودية.

وأوضحت أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى إلى المناطق الأكثر احتياجاً تم تنفيذ 28483 قافلة ثقافية، وبرنامج ثقافى استفاد منها 559906 مواطنين بتكلفة 676 مليون جنيه. وتابعت أنه تم تنفيذ عدة برامج هى، الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجاً وتتمثل فى تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، وأمسيات أدبية وشعرية، وأنشطة فنية، وقوافل ثقافية، وورش حكى أطفال، وعروض سينمائية للكبار والأطفال، وورش ومعارض فنون تشكيلية، وورش للحرف اليدوية والتراثية حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة فى أسوان، ومثلث حلايب وشلاتين وأبورماد فى البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والوادى الجديد. وأوضحت وزيرة الثقافة الخريطة الثقافية لمصر فى إفريقيا، ومنها قرار معاملة الأفارقة زائرى المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، بالإضافة إلى أنه جار إطلاق مبادرة جديدة بهدف دعم العلاقات مع الجانب الإفريقى، وتتضمن مجموعات قصصية تحكى قصص تحرر إفريقيا.

فيما انتقد النائب محمد أبوهميلة أداء وزارة الثقافة، وقال إن الوزارة لا تؤدى دورها على الوجه الأكمل خاصة فى المحافظات الريفية والاهتمام يتركز على القاهرة والإسكندرية، مضيفا: «نحن كمواطنين لا نشعر بأى دور للوزارة ولو سألنا أى مواطن هنلاقيه ميعرفش أصلا إن فيه وزارة للثقافة لأن دورها قاصر جدا»، مطالبا بإيقاف ما وصفه بالإهمال والقصور فى أداء العاملين بقصور الثقافة.

وطالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وزيرة الثقافة، بحملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم وقال: هذه ثروة تضاف لقوة مصر الناعمة وقوة يجب أن نستنفرها ونقدمها للسوق العالمية.

وأضاف: «هذا ليس من فراغ لأن لدينا موسيقيين ومسرحيين ونحتاج الإبداع والعودة للزمن الجميل عبر مبادرات وحوافز نتبناها ولنصدر مصر للعالم كعاصمة للثقافة العربية.

وتساءل: «ماذا عن بناء عقول الشباب وبناء عقلية الانتماء والقومية عبر برامج هادفة وبناءة وتبنى فيها أفكار المبدعين والتنسيق مع سفاراتنا فى الخارج لوضع الفكر والثقافة والرؤية المصرية فى المكتبات العالمية مثل الكونجرس.

وقال: «لدى عتاب على عدم الترويج لثقافة مصر الحديثة عالميا، بينما الرئيس يهتم بالرؤى الطموحات والأحلام وفق جدول زمنى»، متابعا: «يجب أن نروج لمصر الحديثة كحضارة فى ظل العراك والخناقات فى الداخل والخارج».

وطالب بإنشاء صندوق طوارئ لصالح الأدباء والمفكرين والمبدعين حتى يساعدهم فى حالات المرض وغيرها، وقال: «هذا حق من حقوقهم وتاريخهم يشفع لهم فهم كنوز والصندوق يغنى عن نداءات العلاج على نفقة الدولة».

وقال النائب تامر عبدالقادر إن وزارة الثقافة غائبة عن الشأن الخارجى خاصة الإفريقى، وأضاف أن هناك تراجعا شديدا فى الاهتمام بالسينما، وأصبح دور السينما ضعيفا جدا، والمهرجانات السينمائية التى تعقد فى مصر تكلف الدولة مبالغ طائلة، ومع ذلك مازلنا بعيدين عن المهرجانات الدولية.. أين نحن من «كان» والمهرجانات الكبيرة، وطالب عبدالقادر بالاهتمام بالسيرك القومى، قائلا: «السيرك القومى شاخ ولا يوجد من يهتم به».

فيما انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين غياب دور مصر الثقافى فى الدول العربية والإفريقية، وتساءل: هل تركنا إفريقيا لغزو فكرى ضد الدولة المصرية؟

وأضاف: «لابد أن تعود مصر رائدة فى الفكرة والثقافة»، مشيرا إلى وجود ما وصفه بتغلغل أعداء مصر فى القارة السمراء، مطالبا بالتنسيق بين الوزارات المعنية وفى مقدمتها الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية فى الداخل والخارج.