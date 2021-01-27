شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة لإزالة أعمال بناء مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة في نطاق الحى رصدت أعمال بناء مخالف للعقار رقم 6 شارع عبدالحليم عامر بحى الدقى، وتم إيقاف الأعمال وتحرير محضر وقرار إزالة، وجارى اتخاذ كافه الاجراءات القانونية.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات للتصدى للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهى والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن .

وقام حى الدقى بغلق 2 سنتر تعليمى بشارعى التحرير والدقى ورفع 154 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما قام بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربه والمخلفات شملت شوارع "الانصارى وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس وذلك فى إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام.

في سياق متصل شن حى العجوزة حملة لإزالة إعلان مخالف بدون ترخيص أمام مطلع كوبرى 15 مايو وذلك فى إطار الحملات التى ينفذها الحى للتصدى لكافة أوجه المخالفات، أما فى حى الهرم فتم تنفيذ إزالة لفيلا ناصية شارع المنصورية مع شارع سفنكس هرم ، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من امام وخلف مساكن الشباب إلى جانب رفع المخلفات من سلالم الدائرى وشارع مسجد المدينة المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

وفى مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالى 415 طن من مخلفات القمامة اليومية على مستوى المدينة وشملت أيضا قرى البراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل، كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع حوالى 225 طن من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قرى أبو رجوان والمرازيق بمنطقة مساكن كفر زهران قرية مزغونة خلف سوق الاثنين ومقلب الثانويه ونقطة المطحن، وتجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقرية مزغونة، كما تم تجريد طريق مصر اسيوط من اول الشوبك حتى الطريق القديم .