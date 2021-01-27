شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تعليمى مصرى باليابان يكشف تفاصيل المنحة المجانية للتعليم الشيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين زناتى مؤسس أكاديمية أصحاب فى الإنسانية والسلام لأنشطة التنمية المستدامة، إن نجله حمد حصل على أفضل مشروع إلكترونى تعليمى، وحاليا في إجراءات تسجيل براءة الاختراع، موضحا أنه حصل على جائزة أفضل أجنبى في العمل الاجتماعى والدولى على مدار 20 عاما باليابان.



وكشف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، تفاصيل المنحة المجانية في التعليم الشيق، موضحا أن الطلاب المصريين منذ توقف الدراسة هناك ضغط نفسى وعصبى، ففكر في تقديم شيء بديل للتعليم في المنزل، عبارة عن منحة تعليمية في التعليم الشيق، يجرى تقديم منحة لجميع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في لقاء نصف ساعة كل أسبوع للتعليم الشيق للعلوم والرياضيات والثقافة والتاريخ بطريقة شيقة وعبارة عن مسابقات ليفكروا ويكتشفوا المعلومة.



وذكر مؤسس أكاديمية أصحاب فى الإنسانية والسلام لأنشطة التنمية المستدامة، أن المؤسسة في سنغافورة واليابان وأمريكا وطلبت المنحة لمصر لتكون مجانية، وسيكون هناك مشروع أخر تابع للمنحة كمشروع تحدى في مشاريع عبر فيديو 3 دقائق، حيث يكون لدى الطفل قدرات خاصة يحاول ربطها عن طريق تعليم محبب له ويتم تحويل المادة لقصة تاريخية.