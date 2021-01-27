شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 6 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 6 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء الخطباء الجدد وهم: "الدكتور وليد مشهور عبد التواب فارس، المنيا، مدرس مساعد محمد سعد على سعد الفقي، كفر الشيخ، مدرس مساعد محمود يوسف فؤاد أبو الروس، الشرقية، مدرس مساعد علاء السيد مصطفى سعد، الشرقية، مدرس مساعد محمد حسينى عبد العظيم حنفي، الشرقية، الدكتور محمد صبحى محمود عصر، المنوفية".

في سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السابعة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعدده (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالى ما تم توزيعه إلى 13401 عمامة حتى الآن، بدءًا من الأحد 31/1/2021م وحتى الخميس 4/2/2021 .

يأتى ذلك فيما تنتهى وزارة الأوقاف غدا الخميس، من توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددها (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (12401) عمامة.