شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملة تعقيم ونظافة المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات الأوقاف في جميع المحافظات حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مديرى المديريات، أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضرورة دينية واجتماعية للحد من انتشار الوباء، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على عمار بيوت الله (عز وجل) ، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن العباد والبلاد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.