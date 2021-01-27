شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مركزين للدروس الخصوصية وترفع 735 طن مخلفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات للتصدى للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهى والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن .

وقام حى الدقى بغلق 2 سنتر تعليمى بشارعى التحرير والدقى ورفع 154 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما قام بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربه والمخلفات شملت شوارع " الانصارى وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس وذلك فى إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام

كما تم رصد أعمال بناء مخالف للعقار رقم 6 شارع عبدالحليم عامر بحى الدقى، وتم ايقاف الاعمال وتحرير محضر وقرار إزالة، وجارى اتخاذ كافه الاجراءات القانونية.

وفى حى العجوزة تم إزالة إعلان مخالف بدون ترخيص أمام مطلع كوبرى 15 مايو وذلك فى إطار الحملات التى ينفذها الحى للتصدى لكافة أوجه المخالفات، أما فى حى الهرم فتم تنفيذ إزالة لفيلا ناصية شارع المنصوريه مع شارع سفنكس هرم .

كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من امام وخلف مساكن الشباب إلى جانب رفع المخلفات من سلالم الدائرى وشارع مسجد المدينة المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل .

وفى مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالى 415 طن من مخلفات القمامة اليومية على مستوى المدينة وشملت أيضا قرى البراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل، كما قام مركز ومدينة البدرشين برفع حوالى 225 طن من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قرى أبو رجوان والمرازيق بمنطقة مساكن كفر زهران قرية مزغونة خلف سوق الاثنين ومقلب الثانويه ونقطة المطحن، وتجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقرية مزغونة، كما تم تجريد طريق مصر اسيوط من اول الشوبك حتى الطريق القديم .

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق ذات الكوم وأبو غالب حرصا على سلامة وأمن المواطنين ،

كما أنه جارى استكمال أعمال توسعه طريق وردان كفر أبو الحديد ومتابعة أعمال تبطين ترعة فهمى وكفر حكيم ورفع ناتج تطهير ترعة بنى سلامه بواقع 100 طن وفى إطار تجميل وتطوير مداخل القرى الانتهاء من عمل مسلة مدخل الشون بقرية أبو غالب .



إزالة تراكمات قمامة



إزالة عقار مخالف بالعجوزة