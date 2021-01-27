الخليج 365: 500 مليار جنيه لتحسين معيشة 58 مليون مواطن

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تفاصيل اجتماع الحكومة الإسبوعى تحت عنوان :" 500 مليار جنيه لتحسين معيشة 58 مليون مواطن.. اعتبار «تطوير القرى» مشروعا قوميا.. الانتهاء من دراسة احتياجات البنية التحتية.. و«مدبولى»: 60% من الشعب سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى.

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