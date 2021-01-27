شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني مكثف لتأمين مباراة مصر والدنمارك فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مصر والدنمارك ببطولة كأس العالم لليد المقامه بمصر انتشار أمني مكثف لتأمين المباراة وطاقم التحكيم، حيث تجرى المباراة في وسط أجواء آمنه.

وأنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة مصر والدنمارك في بطولة اليد، اليوم الأربعاء في دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستقام على صالة استاد القاهرة الدولى.



وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، مع تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن وجود دوائر أمنية لحماية الجميع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني طوال البطولة وخاصة في مباراة سلوفينيا الأخيرة، والذي دفعنا للتفاؤل في تحقيق الإنجاز الأهم لكرة اليد المصرية، مطالبا لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتخطي منتخب الدنمارك حامل اللقب، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج والتربع على عرش كرة اليد العالمية