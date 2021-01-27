البابا تواضروس يبحث مع وفد بنك مصر مشروع التحول الرقمى والشمول المالى (تحديث)

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، صباح اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من بنك مصر، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمى والشمول المالى.

ضم الوفد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الإلكترونية ببنك مصر، وهبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر، كما حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوى، والسيدة بربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.

كما وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونادى روتارى مصر، اليوم بروتوكول تعاون تنموى فى مجالات التعليم والصحة والبيئة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى.

مثل الكنيسة القبطية فى توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذى واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، بينما مثل نادى الروتارى السيد أسامة الأحمر، محافظ الروتارى بمصر ومعه مديرى التعليم واللجنة التنموية بالروتارى.

وكان البابا تواضروس الثانى، قد استقبل بالمقر البابوى بالقاهرة، أمس الثلاثاء، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، وزوجته وتأتى هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبى فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى.