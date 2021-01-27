شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوى: ورشة عمل من بنك المعرفة عن المذاكرة الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لجميع الطلاب فى المرحلة الثانوية للمرة الأولى، حضور ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصرى فى شكلها الحوارى الجديد بحضور الدكتور روجينا محمد حجازى، الحاصلة على الدكتوراه فى المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكترونى وخبيرة مناهج العلوم فى مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وذلك لمعرفة كيفية المذاكرة الصحيحة، باستخدام مصادر التعلم الرقمى المتاحة على بنك المعرفة المصرى والكتاب المدرسى كمصدر رئيسى فى المذاكرة.

وتابع وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية فى رسالة للطلاب: يمكنك إرسال جميع أسئلتك أثناء الورشة وسيتم الإجابة عليها، سجل الآن يوم الأحد الموافق 31 يناير الساعة 8:00 مساءً:

https://www.ekb.eg/events?event=146238785showd&month=1&year=2021 وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكترونى المسجل به.