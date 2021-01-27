شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لايف الخليج 365.. الحكومة تستجيب لعلاج أطفال الماسك المصابين بمرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة لما نشر فى الخليج 365 من لايف عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "الأخوين المصابين بمرض نادر"، أحمد ويوسف، قامت منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء بالاتصال بالشاب المريض وحددت له ميعادا للبدء فى علاجه بمستشفى الحسين الجامعى وتشخيص الحالة.



الحكومة تستجيب لعلاج حالة أطفال الماسك المصابين بمرض نادر

وكانت الخليج 365 قد نشر عبر لايف مباشر قصة الأخوين المصابين بمرض نادر، من محافظة الدقهلية بالتحديد من قرية برج الحمام حمص التابعة لمركز أجا، أطلق عليه الأطباء اسم "شيروبيزم"، مرض غامض يغير ملامح الوجه بالكامل حتى وصل الأمر لبعض الأشخاص بأن المصاب به يرتدى قناع على وجهه، معاناة يعيشها الأخوين أحمد ويوسف، منذ الصغر بعد أن أصيبوا بهذا المرض وتعرضهم لأبشع أنواع التنمر على وجه الأرض.