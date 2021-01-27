شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «القطار الكهربائي» للمصريين: اكتمال المشروع قريبًا جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيسر أحمد، مدير مشروع القطاع الكهربائي، إن المشروع الجديد هو الأهم والأكبر شرايين النقل الجماعي لنقل الركاب من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وأضاف «أيسر» في مداخلة هاتفية عبر شاشة TeN، مساء الأربعاء، أن العمل قائم الآن في المرحلة الأولى والثانية بإجمالي 12 محطة بطول 70 كم، والمرحلة الثالثة بطول 90 كم، مشيرًا إلى أن محطة بدر هي الأهم والأكبر وستكون المحطة التبادلية ومن خلالها يقدر الراكب الوصول للعاصمة الإدارية أو العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز وصلت لـ 72% من الأعمال المدنية، وقريباً جداً سنرى المشروع مكتملاً.