شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن الإصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بنزلة شعبية أو نزلة معوية، لافتَ إلى أن الأعراض الأكثر شيوعًا للكورونا تتمثل في الصداع والميل للقيء أو الإسهال.

وتابع «منيسي»، خلال حواره مع برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأربعاء،: «ممكن تؤدي إلى وجع في الحلق والإسهال، وهناك الكثير من الأمراض التي تؤدي إلى نفس الأعراض».

ولفت إلى أن أي شخص يشعر بأعراض انفلونزا بسيطة عليه أن يلزم المنزل، وإذا شعر بالنهجان أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فعليه أن يلجأ إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أن النزلة المعوية الشديدة الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، قد تؤدي إلى التأثير على وظائف الكلى نتيجة الجفاف الحاد الناتج من الإسهال.

وتابع «منيسي»، أن الصداع يصيب 35% من مصابي كورونا، أما ارتفاع درجة الحرارة فلا يتجاوز الـ40% من الحالات.

وأضاف أن السعال فلا يصيب أكثر من 50% من المصابين بكورونا، أما الإسهال فيصيب 20%، وفقدان حاسة التذوق والشم فيصيب أقل من 10%.