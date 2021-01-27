شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تبدأ تنفيذ المبنى الإداري الجديد لفرع القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إنشاء المبنى الإداري الجديد لفرع الشركة بالقناطر الخيرية، بناء على توجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب.

وقام الفريق المشرف على التتفيذ، الأربعاء، بالمتابعه اليوميه لأعمال الحفر والاحلال، تحت إشراف المهندس جمال حجاب رئيس قطاع المشروعات، والمهندسه فاتن عثمان مدير عام فرع القناطر الخيريه.

ضم الفريق كل من المهندس السيد شحته منصور، والمهندس عبدالرحمن نورالدين، والمهندس سامح سعيد، حيث تم البدء فى أعمال الحفر والاحلال واختبارات الدمك، والمهندس نبيل مبارك، ممثل شركه تطوير البناء للمقاولات.