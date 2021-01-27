شكرا لقرائتكم خبر عن «أورمان سوهاج» تطلق «مناصفة بالتقسيط» لتشجيع التبرع لتركيب وصلات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بسوهاج، إن الجمعية تسعى دائما إلى تحفيز المواطنين على التبرع بغرض توفير «حياة كريمة» للأسر الاكثر احتياجًا، ولتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لتوصيل الخدمات المقدمة لأكبر عدد من شرائح الأسر الاكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، تم استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، حيث أطلقت الجمعية نظام «مناصفة بالتقسيط»، لافتا إلى أن الغرض من هذا النظام استهداف تركيب وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال التبرع بنص ثمن وصلة المياه بمبلغ 2700 جنيها على أقساط ممتدة تصل لمدة 10 شهور، بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيها.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أي خدمات تقدمها الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما، منوها بأن الجمعية على مدار الأعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية لعدد 19525 منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.