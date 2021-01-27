شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة لوزيرة البيئة: يجب إزالة أي أندية على ضفاف النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بـ «قنبلة بيئية»، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، بحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة «يوجد سوء جودة للهواء في وسط القاهرة والتي تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق».

وطالبت «الجزار» بتشديد الرقابة على مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة الاندية والمنشآت على ضفاف النيل ليتم زراعته.

وتساءلت النائبة عما إذا تم حماية المواطنين من خلال تشديد العقوبات وتغليظها بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعما إذا كان هناك تعاون مع الوزارات المعنية لإنتاج المبيدات العضوية الجيدة للحفاظ على التربة والماء.

وأضافت: «أتعجب من عدم اعتراض وزارة البيئة على ظاهرة قطع الأشجار المتكررة، خاصة التي تم زراعتها منذ عهد الخديو إسماعيل في منطقة العجوزة»، وانتقدت تأخر استبدال الأكياس البلاستيكية بـ القماشية صديقة البيئة.