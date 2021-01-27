شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها عن تعيين رئيسها السابق في «النواب»: نفخر بثقة الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأربعاء، بيانًا لتهنئة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.

وأعرب مجلس الجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، عن سعادته بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قيادات وأساتذة جامعة بنها والخبرات العلمية بها.

وقال المجلس، إن التكليفات الرئاسية على كافة المستويات لأي قيادة أو أستاذ في الجامعة هو شرف ووسام لجامعة بنها وثقة غالية نفخر بها دائما.

كما قدم مجلس الجامعة أيضا التهنئة للدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط والذي يعد من أكبر مركز للتعليم الطبي بالولايات المتحدة بفلاديلفيا وجامعة عين شمس.

واكد المجلس أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.