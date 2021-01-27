شكرا لقرائتكم خبر عن يصور ضحاياه لابتزازهم.. النيابة تأمر بفحص هاتف طبيب الدقي المتحرش بالرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، على هاتف «ب.س»، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته في منطقة الدقي.

وأمرت النيابة بإرسال الهاتف إلى مصلحة المساعدات الفنية لفحصه وتفريغ محتوياته، وعرضه على خبير بالإذاعة والتليفزيون لفحصها.

وقال مصدر قضائي، إن النيابة طلبت تفريغ فيديوهات ضبطت على الهاتف، تبينّ أن المتهم يبزر بها زبائنه.

وأصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تفاصيل التحقيقات مع الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، وأمرت النيابة بحبس طبيب الأسنان، 4 أيام على ذمة اتهامه بهتك عرض رجال بالقوة.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فني ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وبإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.