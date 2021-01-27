شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بنها» تستقبل وفدًا من «السلام الدولي» لبحث علاج أعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، وفدًا من مستشفى السلام الدولي، برئاسة الدكتورة ديانا لبيب، مديرة مبيعات مستشفى السلام الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاقد مع مستشفى السلام الدولي لعلاج أعضاء هيئة التدريس.

وأكد عميد الكلية، في بيان صحفي الأربعاء، على أهمية هذا التعاقد، بما يتيح تقديم خدمة علاجية أفضل لأعضاء هيئة التدريس.

شهد اللقاء الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور هشام الرشيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.