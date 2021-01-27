شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ينظم احتفالية يوم البيئة الوطني المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الاتحاد النوعي للبيئة باسوان بالتعاون مع مؤسسة وطن اخضر احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطنى المصرى الجمعة المقبل.

وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد، في بيان، الأربعاء، إن الاحتفالية سيتم نقلها عبر تقنية الزوم في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وتتضمن، مناقشة التنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية والاقتصاد الاخضر ومفاهيم جديدة للزراعة.

وأضاف أنه سيتم مناقشة ايضا الاستخدام المستدام للمياه في الزراعه ويشارك في الاحتفالية خبراء البيئة والزراعة والتنوع البيولوجى في مصر.

واشار أبوكنيز إلى أن يوم البيئة الوطني يواكب اليوم الذي صدر فيه قانون البيئة المصرى أي القانون رقم 4 لسنة 1994.