شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حياة كريمة»: لم يسبق لأي حكومة مصرية الإقدام على مشروعات بهذا الحجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة»، إن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 حققت نجاحات كبيرة، موضحا أنها تستهدف 11 محافظة.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، أن تطوير القرى المصرية مشروع قومي تشترك في إنجازه جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالحكومة المصرية، متابعا: «لم يسبق لأي حكومة مصرية منذ 1952 حتى الآن أن تقدم على التدخل بهذا الشكل والحجم والموارد والمخصصات المالية في تنفيذ مشروع مثل (حياة كريمة) وتطوير القرى المصرية».

وأكد «عبدالفتاح» أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تشمل 143 قرية في 11 محافظة، وأنه سيتم مد هذه القرى بخدمات البنية الأساسية والمرافق وتوفير السكن الكريم والتمكين الاقتصادي وتوفير خدمات الأسرة والطفولة.

واختتم أن هناك تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن تطوير الريف المصري على أكمل وجه.