شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة وزراعة أشجار.. معسكر شبابي للاحتفال بيوم البيئة الوطني في سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخليدا لليوم للوطني للبيئة في مصر الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة وهو قانون رقم ٤ لسنة 1994، احتفلت مدينة سفاجا بالبحر الاحمر برئاسة هدي المغربي، رئيس المدينة، بيوم البيئة الوطنى.

وتم اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني وذلك تخت شعار «التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19» للاحتفال بيوم البيئة الوطني ويعني مفهوم «التعافي الأخضر» العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وأطلقت «المغربي» معسكر للنظافة والتشجير بالتنسيق بين إدارات الوحدة المحلية «منظومة النظافة والبيئة» وبين إدارة الشباب والرياضة بسفاجا لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجير وزراعة مدخل شمال المدينة بالكيلو 14 على مدار يومين.

ويشمل اليوم الأول القيام بحملات نظافة في مركز الشباب وعدد من الأحياء على مستوي كافة قطاعات المدينة واليوم الثاني سوف يتم بالتنسيق مع إدارة الزراعة لغرس 50 شجرة من أشجار الظل والأشجار المثمرة بمشاركة عدد من شباب سفاجا، مضيفةً أن المدينة مستمرة في تنفيذ كافة المبادرات المجتمعية لما لها من دور كبير في غرس روح الولاء والانتماء.

يذكر أن وزارة البيئة تبنت مصطلح التعافي الأخضر، أثناء رحلتها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مصر، والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، وصون الموارد الطبيعية.