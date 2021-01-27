شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي: طرح ألف استمارة لـ«ابدأ حلمك» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إنه تم فتح الباب أمام شباب وفتيات أسوان للتقديم في مشروع «ابدأ حلمك» من خلال طرح ألف استمارة، لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، واستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحى باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع .

وأضاف «إدريس» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن وزيرة الثقافة أعلنت عن بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية خلال يناير الحالي والتي تستمر حتى منتصف فبراير القادم وذلك عبر شبكة الإنترنت في 5 محافظات من بينها أسوان، مشيرصا إلى أنه ستقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة «أبدأ حلمك» عقب انتهاء فتره التقديم لإعداد المتدربين لمدة ٦ أشهر اعتباراً من شهر مارس وحتي شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.