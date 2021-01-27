شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبرز المشروعات والفعاليات الثقافية الجارى تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا، مشيداً بالدعم اللامحدود والدور البناء الذي تقوم به الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف مختلف المراحل السنية من أبناء أسوان وهو الذي يساهم بشكل مباشر في نشر الفكر التنويري والتوعية الثقافية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بمدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي محمد إدريس بجانب مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد حيث شهد اللقاء عرض البرامج الثقافية التي سيتم انطلاقها داخل نطاق المحافظة خلال الفترة الحالية ومن بينها افتتاح البرنامج الثقافى والفني للمسارح المتنقلة بقرية بلانة بمركز نصر النوبة وذلك يوم السبت القادم 30 يناير القادم على مدار 3 أيام لينتقل بعد ذلك إلى قرية الأشراف بمركز إدفو .

ومن جانبه أوضح محمد إدريس بأن هذا البرنامج يعد من أهم المشروعات القومية والثقافية التي توجه لها الدولة اهتماماً كبيراً للوصول للقرى النائية والمحرومة من المواقع الثقافية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من القوافل الثقافية والفنية خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير القادم حيث ستتضمن مجموعة من الورش الفنية والمحاضرات الهادفة لبث الروح الوطنية، بجانب تنظيم عدد من المعارض الفنية والثقافية وتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.