شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سيوة»: توزيع 48 وحدة سكن إداري على العاملين بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العميد عصام عبدالغني، رئيس مدينة سيوة، بتوزيع 48 وحدة إسكان إداري بمنطقة بريزى، في إطار الإسراع بتوفير السكن الملائم للتشجيع على استقرار العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بواحة سيوة، والعمل على التوسع في هذا النوع من السكن وبناء عمارات جديدة قريبا.

وأكد رئيس مدينة سيوة أنه تم بناء 4 عمارات سكنية بمنطقة بريزى بمدينة سيوة بإجمالى 48 وحدة سكنية، مع توفير كل خدمات البنية التحتية في إطار العمل على سرعة توفير السكن الملائم لتشجيع القادمين لسيوة للعمل بها.

كما قام رئيس مدينة سيوة بمصاحبة المستحقين للوحدات الإدارية لموقع العمارات.