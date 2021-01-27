شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيش الثانى» ينفذ تطهير المنشآت الحيوية فى محافظات نطاقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت العناصر التخصصية بالجيش الثانى الميدانى، عمليات التطهير والتعقيم الوقائى للمحافظات التى تقع فى نطاق المسؤولية، حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم جميع المعديات والكبارى العائمة ومحطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ودور العبادة بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين.

وتم عقد ندوات فى أماكن مفتوحة روعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى، لتوعية المواطنين بمخاطر انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أطباء وزارة الصحة والسكان المتميزين فى مكافحة فيروس كورونا تقديراً لتضحياتهم وتفانيهم فى أداء عملهم، فضلاً عن فتح عدد من النقاط التى يتم خلالها توزيع الماسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

كما تم توزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا.