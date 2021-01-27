شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والثلاثون، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

استعرض المجلس ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الطارئة المنعقدة في 31/21/2020، فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الأول.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، العمداء بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا ضرورة استغلال فترة الإجازة لاستكمال كافة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، حيث وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Sciene لـ 94 بحثًا علميًا، 77 بحثًا علميًا بقاعدة Scopus، متوجهًا بالشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في المُضي بالجامعة قدمًا من خلال زيادة عدد الأبحاث العلمية المفهرسة المنشورة دوليًا.

وقال النجار إن هناك زيادة في عدد المجلات العلمية بكليات الجامعة، مضيفًا أن الجامعة لا تألوا جهدًا في تشجيع البحث العلمي من خلال انتهاج استراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدًا أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.

ووافق المجلس على منح درجة الدبلوم بكلية التربية لأربعة طلاب (فصل معاكس) الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لخمسة طلاب تخلفات فصل الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لثمانية وثلاثين طالبًا وطالبة فصل الربيع 2020، ومنح طالبة درجة الدبلوم خاص تخصص الصحة النفسية فصل الربيع 2020، ومنح ثلاثة طلاب درجة الدبلوم لطلاب التخلفات فصل الربيع 2020.

كما وافق المجلس على منح 26 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية دور صيف 2020 للعام الجامعي 2019/2020.