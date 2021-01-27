ردا على انتقادات النواب.. وزيرة الثقافة: نقوم بجهد غير عادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك بعد أن ألقت الوزيرة بيان الموقف التنفيذي من أداء الوزارة خلال الفترة السابقة.

وقبل الإحالة قالت وزيرة الثقافة: "هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة"، جاء ذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم.

وقالت وزيرة الثقافة: "نقوم بمجهود غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط ولا يمكن لأي مسؤول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية".

وأضافت: "درسنا الأمر مع وزارتي التخطيط والمالية لزيادة الموازنات بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية، ولا يمكن بدء أي مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط".​