شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنفاق» تعلن عودة سكان عقاري الزمالك إلى منازلهم بعد استقرار الحالة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بياناً إعلامياً اليوم بخصوص انتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام ( 5-7، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

أكدت الهيئة في بيانها، أن اللجنة التي تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الإنتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق لحفر الجزء النفقى بين محطتي صفاء حجازي والكيت كات، ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهم بمرور الماكينة، وقد أوصت اللجنة بعودة سكان العقارين إلى منازلهم والتنسيق مع جهات الإختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحي للعقار رقم 5- 7 عام 1995، والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين في الثلاث اتجاهات، وذلك للإطمئنان على ثبات العمارتين .