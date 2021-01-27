شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تطلق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فورى على نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيرا على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء وتوفيراً للوقت اللازم في الإنتظار داخل المركز لإعادة شحن كارت المياه.

وأوضح «سليمان»، أن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للسداد عبر ماكينات الصرف الآلي ومراعاة للإحتياجات والظروف الخاصة بالمواطنين.

وتابع: «أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية التي وفرت منافذ فورى لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحلات المتنوعة والسوبر ماركات والصيدليات ... وغيرها».

وأضاف أن العميل فور سداده لقيمة الشحن يتم استخراج ايصال بالمبلغ الذي تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن تمت والتى لم تستغرق إلا ثوانى معدودة. وذلك ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية مصر 2030. كما وضعت الشركة خطة لتغير «العدادات المعطلة» بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.