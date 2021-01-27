شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي، والذي تمت إقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار، رافقه خالد دياب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاستثمار.
وأشاد محافظ بورسعيد بالتطور التكنولوجي الحديث الذي يعمل به المركز بما يوافق المنظومة الرقمية الذي بدأت خطواتها الأولى بالمحافظة.
وقال إن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.
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