محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي، والذي تمت إقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار، رافقه خالد دياب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاستثمار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012