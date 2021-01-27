شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تكرم الجيش الأبيض بعزل حميات دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، العاملين بقسم العزل بمستشفى الحميات بدسوق، وقدمت لهم شهادات تقدير من أطباء وتمريض على جهودهم المبذولة وحماسهم وتفانيهم في خدمة المرضي وحسن معاملتهم في مواجهة مرض كورونا.

وقالت ماضى إن لها الشرف بالتواجد وسط قامات من جيش مصر الأبيض لما بذلوه من جهد لمواجهة جائحة كورونا وخدمة المرضى.

وقدمت رئيس المركز والمدينة درع الوحدة المحلية لكل من الدكتور شومان ربيع شومان مدير عام مستشفى الحميات بدسوق، والدكتور محمد عطية أبوالسعد مدير عام مستشفى دسوق العام، والدكتور أحمد بيومى خليفة رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام.

كما سلمت شهادات التقدير لكل من:

1- د محمد الشناوي كبير الاطباء

2- د عنايات القصبي نائب المدير

3- د أميرة زيدان نائب مدير المعمل

4 ـ دكتور / تامر احمد عبدالفتاح

5 ـ دكتورة / مها سعد هنداوى

6 ـ نادية فتحى الروينى المدير الادارى

7 ـ مس / هند عيد البوهى

8 ـ عبدة محمد عبدة

9 ـ مس / رنا السيد جلال

10 ـ مس / سلوى محمد عبدالخالق

11 ـ مس / نانى عبدالفتاح عبدالفتاح

12 ـ احمد عبدالرازق محمد

13 ـ مس / شرين عماد

14 ـ مس / هبة عبدة الجماجمونى

15 ـ مس / باتعة مرعى رستم

16 ـ مس / عزة جمال المظالى

17 ـ مس / ايمان فوزى بحيرى

18 ـ مس / اميرة سالم سلطان

19 ـ مس / امانى فتح الله حماد

20 ـ مس / رضا محمد خطاب

21 ـ مس / نورهان احمد الدهمه

22 ـ مس / سوزان ابراهيم محمد

23 ـ مس / شادية الشحات النجار

24 ـ مس / شيماء اشرف صلاح

25 ـ مس / هبة حسنى يوسف

26 ـ مصطفى محمد ابو عمر

27 ـ مس / سمر صبحى ابراهيم

28 ـ مس / اسماء نبيل على

29 ـ تامر فوزى يوسف

30 ـ دعاء على ابو العلا