شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 50 وظيفة ..وظائف خالية في البنوك المصرية والدولية في مصر لجميع التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف المتاحة والخالية في العديد من التخصصات في البنوك المصرية والدولية العاملة في مصر والمنشورة على المواقع الرسمية كما يلي :

1 - بنك فيصل الاسلامي يطلب الوظائف التالية :

1 - رئيس قطاع العمليات

يعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى عن حاجته لشغل وظيفة ( رئيس قطاع العمليات ) بالقاهرة الكبرى بالشروط التالية :

المـــــؤهل العلـــــــــــمي :

•بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة

الخبــــــــــــرات العملية :

• خبرة بنكية لا تقل عن (30) سنة منها (10) سنوات في مجال الأعمال المصرفية بالبنوك

• ألا يتجاوز السن ( 55 ) سنة في تاريخ الإعلان

المعارف والمهارات :

• خبرة عالية بالعمليات والممارسات المصرفية ( خدمات تمويل التجــــــارة – الحــــــوالات عمليات الخزانة ... إلخ ) .

• معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Techوالرقمنة المصرفية Digital Banking

• معرفة عالية بأعمال الرقابة الداخلية والضبط الداخلى .

• الإلمام الكامل بنظم وإجراءات العمل المصرفية وتطويرها

• الإلمام بقواعد وقوانين المزادات والمناقصات وأعمال المشتريات والمخازن

• الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها.

• مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين

• قدرة عالية على الإشراف والتنسيق والمتابعة

•إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالعمليات المصرفية

• إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- ترسل السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالى :

بنك فيصل الاسلامى المصرى : 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقى – الجيزة

ص .ب : 283 القاهرة .

أو على البريد الالكترونى :[email protected]

مع ذكر كود الوظيفة (20211)

يسرى هذا الاعلان لمدة إسبوعان من تاريخ نشره

2 - رئيس قطاع الأعمال المصرفية

يعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى عن حاجته لشغل وظيفة ( رئيس قطاع الأعمال المصرفية ) بالقاهرة الكبرى - بالشروط التالية :

المـــــؤهل العلـــــــــــمي :

•بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال الوظيفة

الخبــــــــــــرات العملية :

• خبرة بنكية لا تقل عن (30) سنة منها (10) سنواتفي مجال الأعمال المصرفية بالبنوك

• ألا يتجاوز السن ( 55 ) سنة في تاريخ الإعلان

المعارف والمهارات :

• خبرة في وضع خطط تطوير الأعمال المصرفية ومتابعة تنفيذها .

• معرفة عالية بأحدث وسائل التكنولوجيا المالية Fin Techوالرقمنة المصرفية Digital Banking

• معرفة عالية بالمنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية للأفراد والشركات

• معرفة عالية بالعمليات وأفضل الممارسات المصرفية

• الإلمام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تحكم العمليات المصرفية والمخاطر المحيطة بها

• مهارات عالية في الإئتمان والتحليل المالى

• مهارات قيادية عالية مع قدرة على الاتصال الفعال مع الآخرين

• قدرة عالية على التنسيق والإشراف والمتابعة

• إجادة استخدام الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالأعمال المصرفية

• إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة

ترسل السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالى :

بنك فيصل الاسلامى المصرى : 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقى – الجيزة

ص .ب : 283 القاهرة .

أو على البريد الالكترونى :[email protected]

ذكر كود الوظيفة (20212)

يسرى هذا الاعلان لمدة إسبوعان من تاريخ نشره

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2 - بنك مصر يطلب الوظائف التالية :

- مسئول خدمات مصرفية – جنوب سيناء

التقديم حتى 1 فبراير 2021

مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل.

القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة ، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

مسئول خدمة عملاء:

تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك.

يعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع و مسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء.

العمل على تنشيط وزيادة المبيعات

اخصائي تمويل

مسئول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة

مسئول المبيعات

مسئول عن تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات من خلال اجراء الزيارات البيعية وتنفيذ ايه مبادرات بيعية طبقا لخطة البيع الموضوعة

شروط الوظيفة:

خريجي احدى الجامعات او اكاديمية السادات او الاكاديمية البحرية و المعهد الكندي العالي

• بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة , ادارة اعمال , اقتصاد ,احصاء, بنوك , تجارة خارجية , علاقات دولية, تجارة دولية , تسويق , تجارة وإدارة المهمات , تمويل واستثمار, التامين , العلوم الاكتوارية , العلوم السياسية , الموارد البشرية , أسواق ومنشئات مالية تسويق، ادارة

• لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما

• ان يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020

• تقدير عام جيد علي الاقل

•اجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office”

• اجادة مهارات التواصل الفعال

• يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة جنوب سيناء من واقع بطاقة الرقم القومي

• الا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر

للتقديم والمزيد من التفاصيل : اضغط هنا

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3 - بنك قطر QNP يطلب الوظائف التالية :

- موظفي خدمة عملاء - QNB2146 - Customer Service Representative

القسم: القطاع التجارى والتسويق

مطلوب منك ارفاق التالي:

1. البطاقة

2. صورة شخصية صغيرة

3. شهادة التخرج

4. شهادة التجنيد

للتقديم : اضغط هنا

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4 - بنك HSBC يطلب الوظائف التالية :

- مدير مشروعات - Regional Project Manager- Operations Transformation

التقديم حتى 4 فبراير 2021

Requisition ID : 0000EWJM

للتقديم والمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

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5 - بنك التجاري الدولي CiB يطلب الوظائف التالية :

1- TALENT ACQUISITION COORDINATOR

2- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE

3- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

4- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

5- TELESALES AGENT- OUTSOURCE

6- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource

7- HR HELP DESK AGENT

8- SOC INTELLIGENCE ANALYST

9- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER

10- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER

11- INCIDENT MONITORING ANALYST

12- Applications Deployment officer /Sr. Officer

13- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)

14- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER

15- BB EARLY WARNING OFFICER

16- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER

17- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER

18- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER

19- BB UNDERWRITER

20- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT

21- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource

22- PAYROLL PERSONAL BANKER

23- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE

24- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

25- TELLER

26- TELESALES AGENT- OUTSOURCE

27- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource

28- HR HELP DESK AGENT

29- SOC INTELLIGENCE ANALYST

30- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER

31- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER

32- INCIDENT MONITORING ANALYST

33- Applications Deployment officer /Sr. Officer

34- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)

35- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER

36- BB EARLY WARNING OFFICER

37- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER

38- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER

39- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER

40- BB UNDERWRITER

41- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT

42- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource

43- PAYROLL PERSONAL BANKER

للتقديم والتسجيل : اضغط هنا

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6 - البنك الاهلي المصري يطلب الوظائف التالية :

1- بالنسبة لحديثي التخرج

- شروط التقدم:

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

ان يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين

يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي

- الكليات والتخصصات المطلوبة :-

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق

للتقديم وللتسجيل: اضغط هنا

2- بالنسبة لذوي الخبرات

شروط التقدم:

ان لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

ان يكون المتقدمين حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

ان يكون المتقدمين لديهم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.

ان تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر

للتقديم وللتسجيل: اضغط هنا

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