شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الفقي يتفقد رفع كفاءة طريق «مطار سوهاج الدولي» بتكلفة 41 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، اليوم، اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق مطار سوهاج الدولى في غرب مركز جرجا بإجمالى تكلفه 41 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى.

وقال المحافظ إن الطريق يجرى توسعته ورفع كفاءته بطول 15 كيلومترا، حيث يمر بالمطار، وبمدخل قرية بيت داود، وبالمنطقة الصناعية، وتشمل الأعمال ازدواج الطريق، وتغطية الترعة الجانبية المجاورة له، وترحيل أعمدة الكهرباء على جانبى الطريق، ورصف الطريق، ورفع كفاءته.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع، وتشكيل لجنة من مديريتى الري، والطرق، وشركات الكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، لإزالة كافة المعوقات، والعمل على إنجاز المشروع في أسرع وقت، لافتا إلى أهمية الطريق الذي يربط مدينتي جرجا ودارالسلام بمطار سوهاج الدولي، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.