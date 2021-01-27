شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الطاقم الطبي بمديرية الصحة بالسويس متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية لمتابعة الحالات البسيطة المصابة بكوفيد 19 الذين يخضعون للعزل المنزلى الذي تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة حالات العزل المنزلي بشكل يومي من خلال فرق مجهزة على أعلى المستويات من الفريق الطبي لإجراء الزيارات المنزلية من خلال العيادة المتنقلة وأحدث الأجهزة المعدة لقياس درجات الحرارة وقياس نسبة الأكسجين، ومتابعة جميع العلامات الحيوية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً إذا تطلب الأمر نقلها إلى المستشفى المخصص لاستقبال مرضى فيروس كورونا في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية.

وتتواصل المجهودات المكثفة في المنظومة الصحية بصحة السويس وتكاتف كافة الإدارات مع الفرق الطبية وجميع العاملين ببذل أقصى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.