شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي: عودة طلاب الجامعة إلى المدن الجامعية 16 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارًا باستمرار تخفيض أعداد العاملين بالجامعة (قسم التعليم)، والذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب، وذلك بالتناوب فيما بينهم بنسبة 50% بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك حتى الثلاثاء 16 فبراير المقبل، وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الجامعة عودة طلاب الجامعة إلى المدن الجامعية اعتبارًا من الثلاثاء 16 فبراير، وذلك قبل بدء الامتحانات، حتى يتمكن طلاب المحافظات البعيدة من التواجد أثناء فترة الامتحانات، مضيفًا أن هناك إجراءات احترازية مشددة ستجرى بالمدن الجامعية وداخل الجامعة حفاظًا على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات والتشديد على الطلاب بالالتزام بهذه الإجراءات.