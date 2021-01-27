شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي توافق على تخفيض المصروفات لذوي الاحتياجات 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021، والتي تقرر أن تبدأ بعد إجازة نصف العام المقرر انتهاؤها 20 فبراير القادم، مشدداً على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات .

وتحدث رئيس الجامعة في المجلس عن آليات تعيين المعيدين وضرورة مراعاة الخطة البحثية الخمسية وفقاً لاحتياجات الكليات، وخلال المجلس قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب، والأساتذة على ما قدموه من جهد خلال مشاركتهم بقافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف بالقاهرة ممثلة في مديرية الأوقاف بقنا وجامعة جنوب الوادي بشأن تدريب الأئمة والواعظات، كما وافق على تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50%، كما أحيط المجلس علماً بصدور العدد الأول من مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية في العلوم الهندسية وتطبيقاتها ـ بكلية الهندسة ـ SVU ـIJEA

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور حسن حمدي احمد محمد في وظيفة استاذ بكلية التربية وعلى تعيين كلا من الدكتور حسين شافعي حسين والدكتور ايمان جمال عبدالناصر في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم ومنح اللقب العلمي للدكتور اشرف امين جاد ابو زيد لوظيفه استاذ مساعد بكلية الآداب ومنح اللقب العلمي للدكتور ايمان احمد عبدالموجود لوظيفة استاذ مساعد بكلية الطب ووافق المجلس ايضا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور خالد محمد حسين عسران من كلية العلوم والدكتور ندا عبدالمعز ابو المجد من كلية الآداب والدكتور زينب بلال محمد احمد من كلية التربية النوعية وكلا من الدكتور هدى عبدالحميد محمد دردير والدكتور حسام احمد عطية من كلية الطب وكلا من الدكتور احمد ابراهيم احمد حسن والدكتور احمد فريد عبدالحكيم من كلية الصيدلة والدكتور على صالح محمود سعودي من كلية الحاسبات والمعلومات بقنا وكل من الدكتور محمد عبداللطيف عبدالعال زيدان والدكتورة لؤى ممدوح محمد يوسف والدكتور شريف مصطفى ابراهيم صالح من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراة لعدد (15) طالبا ودرجة الماجستير لعدد (18) طالبا من مختلف كليات الجامعة.