شكرا لقرائتكم خبر عن 114 ألفا و492 طلب تصالح بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألفا و492 طلب تصالح، بقيمة 513 مليونا و330 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى لـ 50 جنيهاً، ومدن كفرالشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة للتصالح من خلال كارت الفيزا.