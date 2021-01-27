شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة أسوان استعدادًا للامتحانات: متر ونصف بين كل طالب وارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس جامعة أسوان رقم (102 )، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

شملت فعاليات المجلس، مناقشة خطة جامعة أسوان للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية. وعلي هامش انعقاد المجلس، قدم الطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة درع الاتحاد للدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة تقديرا لجهوده للارتقاء بالجامعة ودعمه للأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة وفي ظل مواجهة فيروس كورونا.