شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء عزل «ناصر العام» ببني سويف يتلقون لقاح فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى أطباء العزل بمستشفى ناصر العام في بني سويف، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.