شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعلن تنفيذ 93% من كوبري جرجا العلوي وافتتاحه فبراير المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 93% من مشروع إنشاء كوبري مدينة جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه بنهاية شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد المحافظ لمشروع الكوبري، يرافقه عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس محمد عبدالعاطي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس مؤمن محمد، وكيل مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس هاني كمال، مدير مشروعات الكباري بالشركة المنفذة للمشروع، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، وإزالة أي معوقات تعطل التنفيذ.

وأوضح المحافظ أن الكوبري يجري تنفيذه بطول كيلو و300 متر، ويربط بين 3 محاور بالمدينة بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، لافتا إلى أن جولته التفقدية للمشروع جاءت في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث التي تحدث نتيجة عبور السيارات لمزلقان السكة الحديد، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لافتتاح المشروع في الموعد المحدد، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التجميل بنفق المشاة بمدينة جرجا، ضمن المشاركة المجتمعية لمبادرة أكاديمية الخطوط العربية بجرجا، حيث تفقد المحافظ أعمال الرسم بالنقوش الفرعونية، والتجميل لمداخل ومخارج النفق، مشيدا بالمبادرة والقائمين عليها.

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد