شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة أمام «النواب»: نرفع شعار بناء الإنسان المصرى أولًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، بدأته بعرض فيلم تسجيلى وثائقى، حول ما قامت الوزارة بتنفيذه من برنامج الحكومة.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية، لافتة إلى تفعيل رؤية 2030 والالتزام بها، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساسي للوزارة.

وأضافت: «هناك تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى».

وأوضحت وزيرة الثقافة: «الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصرى أولا، وترسيخ الهوية الثقافية، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية، ومكافحة التطرف الفكرى، والريادة الثقافية، وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية».