شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء قرى مركز الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع رؤساء قرى مركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع «حياة كريمة» والمهام المطلوبة من كل رئيس قرية لتنسيق الجهود والتعاون للإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وكلف المحافظ، رؤساء القرى، بتصميم نموذج استرشادي لمنزل بكل قرية على أن يتكون من ٣ غرف وصالة ومساحة مخصصة لتربية الدواجن، وحساب التكلفة التقديرية وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الإسكان. وأكد الزملوط، اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار 25 قرية بمدينة الفرافرة ضمن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» الذي يستهدف إعادة إعمار 1500 قرية وتابع على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزملوط أن المبادرة ستنفذ في جميع أنحاء مركز الفرافرة بواقع 6 قرى وجميع توابعها ومدينة الفرافرة، وجرى عقد اجتماع بحضور الجهاز التنفيذي الذي سيقوم بالإشراف على عمليات الإعمار بالمركز، مؤكدا أن المناطق التي ستنفذ فيها المبادرة بمركز الفرافرة هي: قرى أبومنقار و5 توابع لها وهي:«أبومنقار الأم- طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7»، وقرى أبوهريرة و4 توابع لها هي:«أبوهريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16»، قرى الخير والنماء و4 توابع وهي«الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل»، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع وهي:«الكفاح الأم – أبوالهول – أبوبكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة»، قرة صبيح وتوابعها وهي: «صبيح الأم – على بن أبي طالب»، قرى النهضة وتوابعها وهي:«عبدالمجيد الجغيل – عائشة عبدالرحمن»، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما «عبدالمنعم رياض – أحمد بدوي».

وأشار المحافظ، إلى أن برنامج «حياة كريمة» استطاع خلال السنوات الماضية توفير السكن الملائم للأسر البسيطة بالوادي الجديد، حيث تم بنجاح تسليم 200 وحدة سكنية من خلال برنامج «سترة» بالتعاون مع وزارت التضامن والإسكان والجهاز المركزي للتعمير بقرى ناصر الثورة والخرطوم ورفع كفاءة عدد 50 منزلا بالقرية الرابعة بدرب الأربعين وتسليم أراضي بإجمالي عدد 500 فدان استفاد منها 250 منتفعا بواقع 2،5 فدان لكل منتفع.