شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بعثة منتخب النرويج بكأس العالم لكرة اليد: سعداء بوجودنا بمصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إنجريد بلينديم، رئيسة بعثة منتخب النرويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد أنه فوروصول البعثة إلى المطار كان كل شئ على ما يرام، وتابعت : نحن سعداء فكل شئ يسير بشكل جيد، والمدير الطبي للفريق سعيد بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية تم اتخاذها حماية من عدوى كورونا .

وقالت إنجريد بلينديم رئيسة بعثة منتخب النرويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد : سعداء بودودنا في مصروممتنين للمجهودات التى تبذلها وزارة الصحة لإقامة تلك البطولة .

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد،صرح أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 97 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الإثنين، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.